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«Переживаю за свою семью»: Джоли намекнула на истинную причину развода с Питтом

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 16:28
Шоу-бизнес
«Переживаю за свою семью»: Джоли намекнула на истинную причину развода с Питтом
Global Look Press  /  imago stock&people

Лос-Анджелес, 4 сентября. Оскароносная актриса Анджелина Джоли откровенно рассказала о тяжелой атмосфере, в которой она и ее дети находились во время брака с голливудской звездой Бредом Питтом.

Артистка некоторое время назад представила публике книгу «Знай свои права и требуй их: руководство для молодежи», соавтором которой она стала. В рамках продвижения литературы она дала довольно откровенное интервью журналисту The Guardian.

Звезда боевика «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» рассказала, что опасается за состояние своих детей даже сейчас, когда она развелась с мужем. Она подчеркнула, что не может открыто говорить об обвинениях в адрес бывшего супруга, но утвердительно кивнула, когда корреспондент заговорил о домашнем насилии.

«Да, я переживаю за свою семью», — твердо заявила артистка.

В суде между голливудскими актерами утверждалось, что Питт оскорблял детей физически и психологически. Джоли подчеркнула, что ей потребовалось огромное количество усилий, чтобы выйти из ужасающей семейной обстановки.

«Все намного сложнее. Мне потребовалось немало усилий, чтобы оказаться в положении, когда я почувствовала, что должна расстаться с отцом моих детей. В некотором смысле это длилось десятилетие. Я многого не могу сказать», — подчеркнула актриса.

После травмирующих отношений и многочисленных судов с экс-мужем Джоли пытается жить дальше и заново учится доверять людям. Больше всего она старается вернуть в семью мир и покой.

Во время очередной волны судебных разборок Джоли стала активно набирать фолловеров в своем Instagram-аккаунте. Всего за четыре дня на ее страницу подписались девять миллионов человек.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Переживаю за свою семью»: Джоли намекнула на истинную причину развода с Питтом
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