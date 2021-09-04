ДОМ.РФ и Сахалин подписали соглашение о строительстве арендного жилья

Южно-Сахалинск, 4 сентября. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о задачах, которые стоят перед дальневосточным регионом, в том числе отметил новые инфраструктурные проекты.

В настоящий момент Сахалин занимается поисками внебюджетных источников финансирования для реализации поставленных задач, отметил губернатор в интервью для «ФедералПресс» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Например, «Газпром» возводит сразу три крупных спортивных объекта олимпийского уровня. Кроме того, региональные власти совместно с ДОМ.РФ планируют построить 50 тыс. «квадратов» арендного жилья.

«С ДОМ.РФ мы также сотрудничаем по программе инфраструктурных облигаций: будем строить инженерные сети для микрорайонов в Южно-Сахалинске», — отметил Лимаренко.

Еще одной ключевой задачей, которая стоит перед властями, является удержание оттока кадров. Важно сделать так, чтобы люди уезжали учиться специальностям, но обязательно возвращались на Сахалин, создавали семьи и рожали детей.

Власти Сахалинской области ранее объявили о развитии инфраструктурных проектов совместно с «Туризм.РФ». Соответствующее соглашение было заключено в рамках ВЭФ. Строительство новых объектов будет осуществляться с заботой об окружающей среде.