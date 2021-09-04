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Президент призвал бразильцев выходить на демонстрации в честь Дня независимости

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 16:25
Весь мир
Президент призвал бразильцев выходить на демонстрации в честь Дня независимости
Global Look Press  /  Antonio Molina / www.imago-images.de

Бразилиа, 4 сентября. Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал сторонников провести манифестации «за свободу» 7 сентября по случаю Дня независимости. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в штате Баия.

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Болсонару, уровень одобрения которого упал до 25%, подчеркнул, что будет участвовать в манифестациях «вместе с народом». Он отметил, что в этот день участники предъявят «ультиматум» тем, кто «нарушает Конституцию».

Отставной армейский капитан добавил, что, как военный он готов «отдать жизнь за Родину и свободу» и вместе с народом он сможет «низвергнуть тех, кто хочет поставить Бразилию на путь Венесуэлы». Болсонару вновь выразил критику по отношению к «одному или двум людям», намекая на членов Верховного суда Алешандри ди Мораиса и Луиса Баррозу, которых он обвиняет в «злоупотреблении властью». 

Баррозу также возглавляет Верховный избирательный суд (TSE), с которым у Болсонару возник конфликт по поводу надежности электронной системы голосования. Президент поставил под сомнение честность выборов и заявил о широкомасштабном мошенничестве. В ответ Верховный суд начал расследование в отношении главы государства из-за распространения неправдивой информации относительно избирательного процесса.

Хотя Болсонару настаивает на том, что манифестации в День независимости Бразилии будут за «свободу» и «консервативные ценности», некоторые его сторонники призывают к военному вмешательству против парламента и Верховного суда, чтобы президент остался у власти. Члены конгресса Бразилии, а также предприятия, банки, профсоюзы и политические партии осудили призыв к демонстрациям со стороны ультраправых сил, обвинив Болсонару в попытке переворота и оказания давления на законодательную власть.

В ответ левые политические группы объявили о проведении контрмарша 7 сентября. Однако многие эксперты опасаются, что такое решение может привести к жестоким столкновениям между противоборствующими сторонами.

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бразилия протесты жаир болсонару
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