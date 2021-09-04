Президент призвал бразильцев выходить на демонстрации в честь Дня независимости

Бразилиа, 4 сентября. Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал сторонников провести манифестации «за свободу» 7 сентября по случаю Дня независимости. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в штате Баия.

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???? FALTAM 5 DIAS ????



Nesta terça, 7 de setembro, todo o Brasil sairá às ruas pra lutar por LIBERDADE, sempre ao lado da CONSTITUIÇÃO e da DEMOCRACIA.



Estarei em Brasília às 10h e em São Paulo, na Avenida Paulista, 14h. E você?



BRASIL ACIMA DE TUDO

DEUS ACIMA DE TODOS

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Болсонару, уровень одобрения которого упал до 25%, подчеркнул, что будет участвовать в манифестациях «вместе с народом». Он отметил, что в этот день участники предъявят «ультиматум» тем, кто «нарушает Конституцию».

Отставной армейский капитан добавил, что, как военный он готов «отдать жизнь за Родину и свободу» и вместе с народом он сможет «низвергнуть тех, кто хочет поставить Бразилию на путь Венесуэлы». Болсонару вновь выразил критику по отношению к «одному или двум людям», намекая на членов Верховного суда Алешандри ди Мораиса и Луиса Баррозу, которых он обвиняет в «злоупотреблении властью».

Bolsonaro: ultimátum contra los jueces de la Corte Suprema



El mandatario aprovechará las celebraciones del día de la independencia para presionar junto a sus seguidores a la Justicia del país que, según él, opera en su contra.#DWNoticias /jam pic.twitter.com/XSIsxMRUW3 — DW Español (@dw_espanol) September 4, 2021

Баррозу также возглавляет Верховный избирательный суд (TSE), с которым у Болсонару возник конфликт по поводу надежности электронной системы голосования. Президент поставил под сомнение честность выборов и заявил о широкомасштабном мошенничестве. В ответ Верховный суд начал расследование в отношении главы государства из-за распространения неправдивой информации относительно избирательного процесса.

Хотя Болсонару настаивает на том, что манифестации в День независимости Бразилии будут за «свободу» и «консервативные ценности», некоторые его сторонники призывают к военному вмешательству против парламента и Верховного суда, чтобы президент остался у власти. Члены конгресса Бразилии, а также предприятия, банки, профсоюзы и политические партии осудили призыв к демонстрациям со стороны ультраправых сил, обвинив Болсонару в попытке переворота и оказания давления на законодательную власть.

TODAS E TODOS NESTE 07 DE SETEMBRO PARA O GRITO: FORA BOLSONARO!

As ruas são o espaço público para gritar bem alto, no 7 de setembro, ocuparemos as ruas de todo o Brasil! #7SForaBolsonaroEuVou pic.twitter.com/MFWle4dqIT — Paulo Rocha (@senadorpaulor) September 3, 2021

В ответ левые политические группы объявили о проведении контрмарша 7 сентября. Однако многие эксперты опасаются, что такое решение может привести к жестоким столкновениям между противоборствующими сторонами.