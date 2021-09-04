Карпин поздравил трехлетнюю дочку с днем рождения

Никосия, 4 сентября. Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин на своей странице в Instagram поздравил с днем рождения свою дочь Дарью, которой 4 сентября исполнилось три года.

Российский специалист тепло обратился к супруге Дарье и поблагодарил ее за драгоценный подарок.

«С днем рождения, Дашуля, любименькая моя девочка. С днем рождения нашей принцессы. Три года назад ты мне подарила это счастье. Спасибо тебе», — написал Карпин, обращаясь к жене.

В субботу сборная России сыграет в матче пятого тура квалификационной стадии ЧМ-2022 против команды Кипра. Матч пройдет в Никосии, старт — в 19:00 по московскому времени. Карпин дебютировал на посту главного тренера в матче против сборной Хорватии, встреча проходила в «Лужниках» и завершилась ничьей — 0:0. Сборная России занимает второе место в своей группе Н, кипрская команда — последнее.