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Путин посетил космодром Восточный и наградил российских спасателей в Благовещенске
Общество

Президент России Владимир Путин осмотрел объекты второй очереди на космодроме Восточный. Вместе с главой государства новые локации посетил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Основной точкой стали командный пункт и строительная площадка стартового комплекса «Ангара», первый запуск с которого планируется провести в 2023 году.

В рамках осмотра президенту также продемонстрировали макет космического корабля «Орел» и рассказали подробности реализации лунной программы.

Первая очередь на космодроме Восточный включала в себя строительство универсального стартового комплекса для ракет-носителей серии «Союз-2». Их особенность — экологически безопасное топливо и современная система управления.

В рамках визита Владимир Путин также провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Политики обсудили последствия паводков в регионе, количество пострадавших и общий ущерб, который составил 2,2 миллиарда рублей.

В завершение визита глава государства вручил награды спасателям, которые принимали участие в ликвидации последствий стихийных бедствий на территории России. Медалей и орденов были удостоены специалисты Амурской, Тюменской и Челябинской областей, а также Якутии и Забайкальского края.

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