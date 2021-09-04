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Школьник пережил клиническую смерть во время урока по истории на Украине
Происшествия
Школьник пережил клиническую смерть во время урока по истории на Украине
pxhere.com

Киев, 4 сентября. Ученик гимназии в Запорожской области Украины пережил остановку сердца и вернулся с того света благодаря слаженной работе учителей и врачей скорой помощи.

Инцидент произошел с юношей во время урока истории. Если бы не быстрая реакция сотрудников учебного заведения и помощь врачей, ребенок мог погибнуть. Но приехавшие вовремя по вызову на место ЧП две бригады скорой помощи спасли жизнь 14-летнему парню.

«Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо», — рассказал директор регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

Жизнь мальчика спасли не только медики, но и работники школы, которые до прибытия скорой помощи проводили реанимационные действия.

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украина школа ученик остановка сердца
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