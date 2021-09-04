Судан заявил о планах возвести новые города на побережье Красного моря

Хартум, 4 сентября. Судан в стремлении стать современным государством рассмотрел вопрос переустройства городов, в которых немаловажную роль играет экономика, но главную — национальная безопасность.

Восточноафриканская страна планирует создать системы управления между регионами. Однако градостроительное проектирование больше фокусируется на географических, политических, социальных и экономических аспектах, а также на защите территорий, чем на структуре контроля, подчеркнули в Хартуме.

В рамках переустройства предложили разделить города на три категории. Первая включила столичный регион, поскольку там проживают более двух миллионов человек и сосредоточились основные промышленные объекты, включая международные аэропорты. Речь идет о Хартуме, Эль-Обейде, Эль-Фашере, Сеннаре и Порт-Судане.

Вторая категория подразумевает города, где проживают до полумиллиона человек, но обязательно имеется воздушная гавань и производство. Среди них Вади-Хальфа, Донгола, Атбара, Кассала, Гедареф, Вад-Медани, Кости, Эд-Дамазин, Кадугли, Ньяла, Залингей и Эль-Генейна.

Третья включила населенные пункты в пределах 100 тысяч жителей, а именно: Эл-Даин, Эн-Нухуд, Ум-Раваба, Шенди, Бербер, Аль-Калабат и Кессан. Примечательно, что у каждого города есть особенности.

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Например, Атбара, где вспыхнули протесты против роста цен на хлеб и на продукты, которые переросли в военный переворот в Судане в целом, является центром управления железными дорогами. Кости отвечает за речной транспорт и сахарную промышленность, а Эль-Обейд — за скотоводство и выращивание сорго, кунжута, кукурузы, просо, арахиса, цитрусовых, овощей.

Однако страна нуждается и в строительстве новых городов. Еще стоит задача связать железнодорожными и автомобильными маршрутами существующие поселения.

Так градостроительное проектирование поспособствует возведению городов на выезде из Эль-Обейда и на побережье Красного моря, что, в свою очередь, означает трудоустройство суданской молодежи и создание рабочих мест. Кроме того, переустройство может стать крупнейшим проектом развития страны до 2030 года.

Хартуму нужно создать министерство, специализирующееся на восстановлении и строительстве городов, чтобы контролировать как разработку, так и реализацию плана по градостроительству. Примечательно, что на фоне амбициозных заявлений в стране сохраняется нестабильная обстановка, поскольку суданцы критикуют действия властей и требуют как минимум повышения зарплат.

Ранее профессора объявили о забастовке 6 сентября, а лидер Сил Декларации свободы и перемен (СДСП) заявил о расколе правящей партии Судана. По его мнению, альянс не един, поскольку сохранились разногласия касательно неопределенной политики правительства во главе с премьером Абдаллой Хамдоком.