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Адвокат задержанного в Швейцарии россиянина сообщил о планах США выдвинуть обвинения

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 16:09
Политика
Адвокат задержанного в Швейцарии россиянина сообщил о планах США выдвинуть обвинения
pixabay.com  /  Free-Photos

Вашингтон, 4 сентября. Вашингтон планирует возложить ответственность за якобы вмешательство в президентские выборы США 2016 года на россиянина Владислава Клюшина.

Адвокат задержанного в Швейцарии сообщил о намерениях Соединенных Штатов выдвинуть обвинения. Об этом рассказала газета The Times со ссылкой на юриста.

По информации журналистов, Вашингтон подозревает мужчину в руководстве некой «операцией» российских спецслужб, связанной с якобы вмешательством в американские выборы.

Владислава Клюшина задержали 21 марта в аэропорту Сьона. Он прибыл в город, чтобы отдохнуть с семьей на курорте.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва занимается делом гражданина. Сам Клюшин считает, что преследования американской стороны имеют под собой политические основания.

Спецслужбы США все еще указывают на якобы связь России с вмешательством в выборы 2016 года. Расследование вел бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В апреле 2019 года Минюст США опубликовал итоговый доклад, где прокурор признался, что не выявил «сговора» России и победившего на выборах президента Дональда Трампа.

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сша швейцария клюшин
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