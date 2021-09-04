В России заявили о готовности поставлять Китаю многоцелевые истребители Су-35

Москва, 4 сентября. Россия готова поставить Китаю боевые самолеты Су-35, если от китайских партнеров будет получена соответствующая заявка, рассказал директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

По его словам, на сегодняшний день новых заявок от китайской стороны на приобретение дополнительных многоцелевых истребителей Су-35 не поступало. При этом Шугаев подтвердил, что Россия открыта для дальнейшего сотрудничества с Китаем в этом направлении.

Директор ФСВТС подчеркнул, что истребители Су-35 являются одними из самых востребованных российских продуктов на международном рынке вооружений.

«Регулярно поступают заявки от иностранных партнеров. Это в том числе обращения на поставки самолетов, на демонстрационные полеты», — рассказал Шугаев.

Ранее западные эксперты предположили, что запуск в серийное производство российского истребителя пятого поколения Су-57 может поколебать позиции Су-35 на международном рынке. Утверждается, что новинка превосходит своего предшественника по ряду параметров.