Politico: США готовы применить авиацию для борьбы с террористами в Афганистане

Вашингтон, 4 сентября. Американские военные готовы применять самолеты и беспилотники своих военно-морских сил для ударов по террористам в Афганистане, передают СМИ из США.

Обозреватели американского издания Politico в своем материале пишут, что для борьбы с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) на афганской территории Вашингтон планирует использовать авиацию ВМС США. В то же время журналисты сообщают, что пока у Пентагона нет четкого плана по сбору разведывательных данных о целях и осуществлению подобных миссий с такого большого расстояния на регулярной основе.

«Думаю, многие из этих миссий будут возложены на ВМС», — отметил источник Politico из числа американских военных.

Аналитики издания указывают, что у Вашингтона нет подконтрольных аэродромов рядом с Афганистаном. В связи с этим обязанность нанесения ударов по террористам будет, скорее всего, возложена на авианосную авиацию.

Ранее сообщалось, что ведущие телеканалы в США отказались признавать скандал, который разразился из-за телефонного разговора американского президента Джо Байдена с бежавшим главой Афганистана Ашрафом Гани. Лидер Соединенных Штатов в ходе разговора призвал коллегу укреплять ощущение стабильности в стране, несмотря на реальное положение дел.

1 Организация запрещена на территории РФ.