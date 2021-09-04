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Сборная России вернулась в тройку медального зачета Паралимпиады
Спорт
Сборная России вернулась в тройку медального зачета Паралимпиады
Global Look Press

Токио, 4 сентября. Сборная России обошла американскую команду и поднялась на третью строчку медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

В общей сложности на счету российских спортсменов 36 золотых медалей, а также 30 серебряных и 48 бронзовых наград. Сборная России повторила свой лучший результат по количеству золота на Паралимпийских играх. До этого 36 золотых медалей россияне завоевывали на лондонской Паралимпиаде в 2012 году.

В субботу ранее российские лучники Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов выиграли золото — их медаль стала 36-й для сборной России на Паралимпиаде.

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады, в активе команды 91 награда наивысшего достоинства. На второй строчке расположилась сборная Великобритании с 40 золотыми наградами. У американцев 35 золотых наград.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио пройдет 5 сентября.

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паралимпиада спорт токио золотые медали
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