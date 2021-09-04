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Мать Ромы Желудя готовится в шестой раз пройти курс химиотерапии

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 16:01
Шоу-бизнес
Мать Ромы Желудя готовится в шестой раз пройти курс химиотерапии
Prt Scr youtube.com  /  RomaAcorn

Москва, 4 сентября. Блогер Рома Желудь поделился подробностями о состоянии матери, которая пытается победить онкологическое заболевание. По словам интернет-звезды, ей предстоит очередной курс лечения.

Блогер Рома Желудь уже долгое время переживает трагедию внутри семьи. Молодой человек признался, что прошлой весной его маме диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор ее состояние начало ухудшаться.

Блогер поддерживает мать и беспокоится о ее здоровье: в настоящий момент она готовится пройти уже шестой курс химиотерапии. Об этом Желудь рассказал в YouTube-шоу «Люсьен, дай сказать».

«Сейчас у нее будет шестая химиотерапия, впереди еще три, потом операция. Состояние у нее, конечно… Бывает такое, что слышу по телефону ее голос и хочется плакать, как будто уже все… Но мы сильные. Я знаю, что мы победим. Дойдем до операции, что дальше — не знаю», — поделился блогер.

Желудь также рассказал об отношениях с отцом. Блогер признался, что не общается с папой с тех пор, как тот отказался от знаменитого сына.

Состояние здоровья онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк также остается тайной для поклонников. Ясновидящий Яромир Белый объяснил, сможет ли звезда победить болезнь и вернуться в кино.

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онкология блогер рома желудь
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