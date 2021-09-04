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Данко назвал «разводом» историю про кому МакSим
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Шоу-бизнес
Данко назвал «разводом» историю про кому МакSим
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 4 сентября. Популярный российский исполнитель Данко раскритиковал историю о тяжелом состоянии певицы Марины Максимовой. Артист не верит, что МакSим лежала долгое время в коме.

Вся страна с замиранием сердца следила за состоянием популярной артистки. После того как она наконец вышла из комы, поклонники ужаснулись от ее худобы. Однако Данко считает, что все слухи о состоянии исполнительницы хита «Трудный возраст» на самом деле не соответствуют реальности.

«Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают», — заявил артист в комментарии порталу Day.ru.

Автор хита «Осень» считает, что в больнице звезда боролась с пагубной зависимостью от алкоголя или исправляла свою внешность с помощью пластической операции. Он точно не уверен, в чем именно было дело. Однако сам факт, что Максимова смогла появиться на линейке в честь 1 сентября на каблуках, у него вызывает сомнение в рассказанной ее близкими истории.

«Думаю, либо ей лечили печень от алкоголизма, либо какие-то операции делали от ожирения, или пластика была. Пиарщики так работают, это нормально. А тот факт, что она 1 сентября в школу на каблуках пришла, — о чем говорит?» — отметил Данко.

Прошло меньше месяца с тех пор, как Максимова пришла в себя после длительной комы. Однако артистка уже успела побывать на некоторых шоу и важных мероприятиях. Так, кумир молодежи приняла участие в съемках программы «Вечерний Ургант». Она призналась, что после того как пришла в себя, первым делом попросила чизбургер и колу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Данко назвал «разводом» историю про кому МакSим
певица данко макsим
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