Один человек погиб и двое пострадали по вине молодого водителя BMW в Кузбассе

Ленинск-Кузнецкий, 4 сентября. Кемеровские правоохранители приступили к поискам водителя иномарки, который стал виновником серьезного ДТП в городе Ленинск-Кузнецкий.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу, в результате аварии один человек погиб, еще дворе получили различные травмы. Причиной ДТП стал выезд на полосу движения мужчины за рулем BMW, где он столкнулся с Lada Granta.

«В результате ДТП 48-летний водитель Lada из поселка Крапивинский погиб, два его пассажира - 25-летняя женщина и 29-летний мужчина — получили травмы. Водитель BMW с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении правоохранителей.

Личность водителя установили. Им оказался 23-летний местный житель. В отношении молодого мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Проводятся мероприятия для установления местонахождения виновника аварии.

Женщина с шестилетней девочкой ранее пострадали в тройном ДТП с участием пассажирского транспорта в Центральном районе Новосибирска.