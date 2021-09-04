Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 16:55
16:50
Происшествия
Талибы разогнали афганских женщин на митинге с помощью слезоточивого газа
16:49
Весь мир
Спецслужбы США предостерегли суд от публикации данных по делу саудовского разведчика
16:45
Экономика
Данные по рынку труда США «встряхнули» доллар
16:44
Общество
Клубника и персики могут стать полезной альтернативой шоколаду
16:44
Шоу-бизнес
Никита Малинин объяснил, почему пропал со сцены после победы в «Фабрике звезд»
16:44
Политика
В «Талибане» объяснили, кого не станут принимать в свои ряды
16:42
Общество
Путин посетил космодром Восточный и наградил российских спасателей в Благовещенске
16:41
Общество
Медики Краснодарского края спасли от коронавируса 103-летнюю пациентку
16:38
Экономика
Особый налоговый режим на Курилах может укрепить отношения Японии и России
16:35
Происшествия
Дебоширку вывели из самолета рейса Москва — Анталья под аплодисменты пассажиров
Все новости

Один человек погиб и двое пострадали по вине молодого водителя BMW в Кузбассе
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали по вине молодого водителя BMW в Кузбассе
Федерельное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ленинск-Кузнецкий, 4 сентября. Кемеровские правоохранители приступили к поискам водителя иномарки, который стал виновником серьезного ДТП в городе Ленинск-Кузнецкий.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу, в результате аварии один человек погиб, еще дворе получили различные травмы. Причиной ДТП стал выезд на полосу движения мужчины за рулем BMW, где он столкнулся с Lada Granta.

«В результате ДТП 48-летний водитель Lada из поселка Крапивинский погиб, два его пассажира - 25-летняя женщина и 29-летний мужчина — получили травмы. Водитель BMW с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении правоохранителей.

Личность водителя установили. Им оказался 23-летний местный житель. В отношении молодого мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Проводятся мероприятия для установления местонахождения виновника аварии.

Женщина с шестилетней девочкой ранее пострадали в тройном ДТП с участием пассажирского транспорта в Центральном районе Новосибирска.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Один человек погиб и двое пострадали по вине молодого водителя BMW в Кузбассе
авария кузбасс кемеровская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru