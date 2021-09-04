Донбасс сегодня: солдаты Киева грабят под видом учений, сотни дезертиров бегут из ВСУ

Донбасс, 4 сентября. Украинские силовики готовят провокации в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Солдаты и нацгвардейцы Киева грабят мирных граждан под видом учений. Дезертирство в украинской армии набирает обороты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в зоне гражданского конфликта на востоке Украины было относительно спокойно. Защитники Донбасса сообщают лишь о незначительных провокациях противника и обстреле района Золотого-5 в Луганской Народной Республике из ручного противотанкового гранатомета. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

ВСУ готовят провокации

Несмотря на резкое снижение украинских огневых провокаций в зоне конфликта, в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР скептически относятся к данному затишью. И, как показывает практика, не безосновательно. Кроме того, разведка луганчан докладывает о прибытии к переднему краю в районе поселка Троицкое группы украинских разведчиков.

Разведывательное подразделение в количестве семи человек из состава 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ оснащено боеприпасами, оружием и продовольственным пайком на пять дней. Вполне вероятно, что на данном участке обороны ЛНР украинские силовики задумали осуществить провокационные мероприятия.

В Луганске отмечают, что, по уже сложившейся традиции, разведгруппу на передний край доставил автомобиль с символикой украинского представительства в СЦКК.

Украинские силовики грабят людей под видом учений

Силовые структуры Украины с конца августа по начало текущего месяца провели в зоне Операции объединенных сил учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. В учениях приняли участие подразделения и оперативники Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, армии и полиции.

Как сообщают в Донецке, под видом учений многие силовики занимались грабежом местных жителей на блокпостах и при обысках. Под надуманными предлогами сводные группы вымогали у гражданских взятки, а в случае отсутствия у остановленного на улице человека каких-либо документов последнему грозило либо загреметь до выяснения, либо оплатить на месте.

В Донецке сообщают о десятках случаев обращений граждан Украины в прокуратуру по фактам мародерства, вымогательств и, самое главное, угонов гражданских автомобилей в ходе учений. Такая ситуация сложилась в Мариуполе, Краматорске и Славянске Донецкой области, а также в Лисичанске и Северодонецке Луганской области. В этих пяти городах и проходили учения силовых структур Украины.

Дезертирство в украинской армии набирает обороты

Печальную для «сильнейшей армии континента» статистику по дезертирствам привели в Народной милиции ДНР и ЛНР. Оказывается, только по подтвержденным данным, за текущую неделю из зоны ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» сбежали более сотни украинских военнослужащих. В Донецкой области — 72 человека, в Луганской — 29. Большинство беглецов, как правило, возвращают в расположение частей сотрудники Военной службы правопорядка, но некоторые умудряются добираться либо до мест постоянной дислокации подразделений, либо просто возвращаются к семьям.

Основными причинами дезертирства называются невыносимые условия службы, унижения со стороны командования. Многие контрактники, попадая в зону гражданского конфликта и видя, как беспорядочно минируют местность их сослуживцы, просто боятся продолжать нести службу. А ввиду того, что командиры подразделений не подписывают увольнительные, бойцам не остается ничего иного, как бежать. Что же касается подрывов на собственных минных полях, то, согласно данным оборонных ведомств ДНР и ЛНР, за последнюю неделю трое военнослужащих ВСУ подорвались на своих боеприпасах, из них один погиб.