Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 16:54
16:50
Происшествия
Талибы разогнали афганских женщин на митинге с помощью слезоточивого газа
16:49
Весь мир
Спецслужбы США предостерегли суд от публикации данных по делу саудовского разведчика
16:45
Экономика
Данные по рынку труда США «встряхнули» доллар
16:44
Общество
Клубника и персики могут стать полезной альтернативой шоколаду
16:44
Шоу-бизнес
Никита Малинин объяснил, почему пропал со сцены после победы в «Фабрике звезд»
16:44
Политика
В «Талибане» объяснили, кого не станут принимать в свои ряды
16:42
Общество
Путин посетил космодром Восточный и наградил российских спасателей в Благовещенске
16:41
Общество
Медики Краснодарского края спасли от коронавируса 103-летнюю пациентку
16:38
Экономика
Особый налоговый режим на Курилах может укрепить отношения Японии и России
16:35
Происшествия
Дебоширку вывели из самолета рейса Москва — Анталья под аплодисменты пассажиров
Все новости

Губернатор Приморья озвучил планы по сдаче арендных квартир в 2022 году

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 15:51
Экономика
Губернатор Приморья озвучил планы по сдаче арендных квартир в 2022 году
pixabay.com

Владивосток, 4 сентября. Примерно 1,6 тысячи арендных жилых помещений получится сдать в эксплуатацию для сотрудников бюджетной сферы и социальных предприятий в следующем году.

Соответствующей информацией поделился губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, примерно 1,6 тысячи арендных жилых помещений получится сдать по итогам будущего года, передает ТАСС.

«Оно как раз предназначено для сферы услуг, для работников бюджетной сферы, которые обеспечивают социальную повестку», — добавил губернатор региона.

Планируется сдать 740 квартир в Большом Камне, где осуществляется проект судостроительного комплекса «Звезда». Еще 440 помещений реализуют в Находке. Недвижимость можно будет арендовать или выкупить при помощи ипотечных кредитов для сотрудников бюджетной сферы, молодых семей и иных категорий. Плата за жилье окажется почти на 50% меньше рыночной стоимости.

Председатель методического совета Нотариальной палаты Ленобласти Николай Быстров ранее сообщил, что риск потерять квартиру присутствует, если мошенник-квартиросъемщик подсунет на подпись совершенно другой документ под видом договора аренды.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Губернатор Приморья озвучил планы по сдаче арендных квартир в 2022 году
кожемяко квартиры аренда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru