Губернатор Приморья озвучил планы по сдаче арендных квартир в 2022 году

Владивосток, 4 сентября. Примерно 1,6 тысячи арендных жилых помещений получится сдать в эксплуатацию для сотрудников бюджетной сферы и социальных предприятий в следующем году.

Соответствующей информацией поделился губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, примерно 1,6 тысячи арендных жилых помещений получится сдать по итогам будущего года, передает ТАСС.

«Оно как раз предназначено для сферы услуг, для работников бюджетной сферы, которые обеспечивают социальную повестку», — добавил губернатор региона.

Планируется сдать 740 квартир в Большом Камне, где осуществляется проект судостроительного комплекса «Звезда». Еще 440 помещений реализуют в Находке. Недвижимость можно будет арендовать или выкупить при помощи ипотечных кредитов для сотрудников бюджетной сферы, молодых семей и иных категорий. Плата за жилье окажется почти на 50% меньше рыночной стоимости.

Председатель методического совета Нотариальной палаты Ленобласти Николай Быстров ранее сообщил, что риск потерять квартиру присутствует, если мошенник-квартиросъемщик подсунет на подпись совершенно другой документ под видом договора аренды.