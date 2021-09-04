Реаниматолог Симбирцев рассказал, можно ли петь после длительной установки ИВЛ

Вся страна переживала за здоровье певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, пока она боролась с коронавирусом. Многие не верили в ее выздоровление, но случилось чудо. В эфире программы «Вечерний Ургант» она рассказала, как проходит ее восстановление после тяжелой болезни. Теперь для многих поклонников остается главным вопрос: сможет ли исполнительница и в дальнейшем радовать своих слушателей песнями, ведь коронавирус мог серьезно повлиять на голос.

Как идет восстановление пациентов после подключения к ИВЛ, можно ли петь пациентам после длительной установки аппарата, рассказал ФАН ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.

По мнению эксперта, этот вопрос довольно сложен, ведь он напрямую связан с длительностью установки ИВЛ.

«Это просто аппарат, его нельзя к человеку подсоединить без интубации или без специального коннектора, той же самой трахеостомы. Если у человека недолго стояла интубационная трубка, то это действительно может повлиять на некоторую охриплость голоса и прочее, но это восстанавливается. Если была трахеостома, то тем более ничего с голосовыми складками не происходит, и также с этим нет никаких проблем», — объясняет собеседник ФАН.

vk.com / Республика Карелия

По словам Сергея Симбирцева, основные проблемы у пациента возникают, когда речь идет о длительном времени, этот период исчисляется тремя днями. Однако повредить голосовые складки могут не только сами трубки.

«В момент, когда ее устанавливают, можно задеть голосовые складки, в результате чего возникает отек, что повлечет за собой изменение голоса. Но в принципе это все восстанавливается», — говорит реаниматолог.

Другое дело, отмечает специалист, если заболевание связано с легкими, к примеру, COVID-19.

«Голос формируется на выдохе, технически это будет зависеть не от складок, а от легких. Человек не сможет что-то вытянуть при пении просто из-за того, что не будет хватать дыхания», — говорит Симбирцев.

Но в то же время эксперт и здесь не видит особых проблем при восстановлении. По его словам, если не было механического повреждения при установке трубки, то проблемы временны и их можно скорректировать.

Ранее в эфире программы «Жить здорово» лечащий врач МакSим Денис Павлов рассказал подробности трудоемкого процесса возвращения звезды к жизни. По словам медика, в первую очередь для персонала было важно сделать так, чтобы аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), компенсирующий работу легких, не повредил гортань и голосовые связки певицы.