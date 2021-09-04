Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 18:25
18:25
Происшествия
Силовики взяли в кольцо Цыганский поселок в Екатеринбурге
18:24
Технологии
Рогозин: Россия и США продолжат сотрудничество по ракетным двигателям РД-181
18:23
Общество
Психолог Суздальцева объяснила, что не так с сегодняшним культом оптимизма
18:23
Общество
Петербург лишился звания самого дождливого города России
18:22
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с участием двух грузовиков под Новосибирском
18:19
Весь мир
Миротворцы ООН атаковали бойцов армии ЦАР на границе с Камеруном
18:19
Политика
Рабочие группы России и Германии обсудили вопросы безопасности
18:17
Экономика
Компания «Соллерс» планирует производить электрокары во Владивостоке
18:13
Весь мир
Национальная армия ЦАР обезопасила еще три провинции республики
18:13
Шоу-бизнес
Киркоров после отдыха в Италии забыл, в каком классе учатся его дети
Все новости

Реаниматолог Симбирцев рассказал, можно ли петь после длительной установки ИВЛ

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 17:32
1
Общество
Реаниматолог Симбирцев рассказал, можно ли петь после длительной установки ИВЛ
instagram.com  /  @maksimartist

 

Вся страна переживала за здоровье певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, пока она боролась с коронавирусом. Многие не верили в ее выздоровление, но случилось чудо. В эфире программы «Вечерний Ургант» она рассказала, как проходит ее восстановление после тяжелой болезни. Теперь для многих поклонников остается главным вопрос: сможет ли исполнительница и в дальнейшем радовать своих слушателей песнями, ведь коронавирус мог серьезно повлиять на голос.

Как идет восстановление пациентов после подключения к ИВЛ, можно ли петь пациентам после длительной установки аппарата, рассказал ФАН ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.

По мнению эксперта, этот вопрос довольно сложен, ведь он напрямую связан с длительностью установки ИВЛ.

«Это просто аппарат, его нельзя к человеку подсоединить без интубации или без специального коннектора, той же самой трахеостомы. Если у человека недолго стояла интубационная трубка, то это действительно может повлиять на некоторую охриплость голоса и прочее, но это восстанавливается. Если была трахеостома, то тем более ничего с голосовыми складками не происходит, и также с этим нет никаких проблем», — объясняет собеседник ФАН.

Реаниматолог Симбирцев рассказал, можно ли петь после длительной установки ИВЛ
vk.com  / Республика Карелия

По словам Сергея Симбирцева, основные проблемы у пациента возникают, когда речь идет о длительном времени, этот период исчисляется тремя днями. Однако повредить голосовые складки могут не только сами трубки.

«В момент, когда ее устанавливают, можно задеть голосовые складки, в результате чего возникает отек, что повлечет за собой изменение голоса. Но в принципе это все восстанавливается», — говорит реаниматолог.

Другое дело, отмечает специалист, если заболевание связано с легкими, к примеру, COVID-19.

«Голос формируется на выдохе, технически это будет зависеть не от складок, а от легких. Человек не сможет что-то вытянуть при пении просто из-за того, что не будет хватать дыхания», — говорит Симбирцев.

Но в то же время эксперт и здесь не видит особых проблем при восстановлении. По его словам, если не было механического повреждения при установке трубки, то проблемы временны и их можно скорректировать.

Ранее в эфире программы «Жить здорово» лечащий врач МакSим Денис Павлов рассказал подробности трудоемкого процесса возвращения звезды к жизни. По словам медика, в первую очередь для персонала было важно сделать так, чтобы аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), компенсирующий работу легких, не повредил гортань и голосовые связки певицы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Реаниматолог Симбирцев рассказал, можно ли петь после длительной установки ИВЛ
вокал ивл реаниматолог
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru