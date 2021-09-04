Откуда взялась и как менялась игра «Камень, ножницы, бумага»

Если вас трое и вы не можете решить бытовой или, скорее всего, игровой спор, то нет лучшего жребия, чем «Камень, ножницы, бумага». Незамысловатые перестановки пальцев — и вы встаете на ворота, бежите «водить» или идете выносить мусор. Откуда взялось это великое изобретение, пишет журнал Maxim.

Китайская версия

Есть теория, согласно которой, помимо пороха и чая, в Поднебесной появилась и незамысловатая игра «Шоушилин» («команды рукой»). Первое упоминание о ней относится аж к III веку нашей эры. Поговаривают, что она служила убийцей времени для военачальников династии Лю.

Позднее «Шоушилин» переместилась в Японию, где она стала известна как «Дзян-кэн». Далее ее путешествие по миру отследить практически невозможно.

Правила

Независимо от географии и названия, правила везде одни и те же. «Камень, ножницы, бумага» — это игра, в которой участвуют три объекта. Камень (объект А) затупляет ножницы (объект Б), но оборачивается в бумагу (объект В).

Таким является классический вариант «Цу-е-фа». В разные времена и в разных культурах «Камень, ножницы, бумага» претерпевали немало изменений. Так, например, в малайской версии вместо ножниц и бумаги вы увидите птицу и воду. Птица выпивает воду, но проигрывает, если в нее прилетает камень, который, как известно, вода точит.

Другая версия игры называется «Медведь, ниндзя, охотник». Тут все понятно, медведь поедает ниндзя, ниндзя убивает охотника, тот подстреливает медведя. Такую версию для странных рекламных целей придумали креативщики корпорации FedEx.

В сериале «Теория большого взрыва» была придумана иная версия классической игры. В ней, помимо классических камня, ножниц и бумаги, также фигурировали капитан Спок и ящерица.

В этой версии ящерица травила Спока и съедала бумагу, но проигрывала ножницам и камню. Спок в свою очередь способен испарить камень, сломать ножницы, но проигрывает бумаге, так как на ней остаются доказательства против него.

Названия

В СССР названия менялись редко. Классическая версия игры «Камень, ножницы, бумага» появилась только во второй половине XX века. До этого игроки добавляли к ней заветные советские «раз, два, три». После этого была версия и на английском — «one, two, three».

С тех пор фантазию игроков не остановить. Особенно это касается изменений последней части считалочки. «У-е-фа», «су-е-фа», «цу-е-фа», «три бомжа» — и так далее, и тому подобное.

Мировой опыт

Игра «Камень, ножницы, бумага» — интернациональна. В разных уголках планеты ее называют по-разному. Очевидно, что в некоторых просто переводят слова «камень, ножницы, бумага» на родной язык. Но в США, например, говорят «Ро, чем, бо», а в Великобритании «Ик, ак, ок». Немцы, как всегда, отличились — у них игра называется «Шник, шняк, шнюк». «Цу-е-фа» и «Эн-бен-цо» говорят в Корее и на Дальнем Востоке России. Но истинные корни не отследить.

Стратегия

Игра по праву считается абсолютно справедливой. Ведь шансы на победу действительно равны. Но это только на первый взгляд.

Опытные «камненожисты» научились просчитывать ходы соперника. Есть теория, что в случае ничьей или проигрыша соперник выберет выигрывавший вариант. Известно и о чемпионате мира по «Цу-е-фа», но сейчас он не проводится. Скорее всего, игра просто признана азартной.

Роботизация

В 2013 году появился робот, который выигрывал у соперника в 100% случаев. Его секрет никто так и не раскрыл. Но он по какой-то волшебной причине знал, что выкинет соперник.

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