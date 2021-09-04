Путин отметил мировой рекорд двукратного паралимпийского чемпиона Сафронова

Токио, 4 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил российского бегуна Дмитрия Сафронова, завоевавшего второе золото на Паралимпийских играх в Токио, победив в беге на 200 метров.

Глава государства также отметил мировой рекорд, установленный Сафоновым на токийской Паралимпиаде. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на официальном сайте Кремля.

«Конечно, отмечу еще один мировой рекорд, установленный вами в Токио. Эти блестящие результаты наглядно подтверждают, что нашим паралимпийцам по силам самые амбициозные победы», — говорится в телеграмме.

Сафронов финишировал с результатом 23,00 секунды, побив предыдущий мировой рекорд украинского паралимпийца Игоря Цветова на 0,04 секунды. Ранее Сафронов завоевал золото в беге на дистанции 100 метров в категории Т35.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио состоится 5 сентября. В активе команды Паралимпийского комитета России (ПКР) 36 медалей высшей пробы. Российская сборная занимает третью строчку в медальном зачете Паралимпиады.