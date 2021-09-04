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Американцы увидели российскую «торпеду апокалипсиса» на снимках из космоса
Армия
Американцы увидели российскую «торпеду апокалипсиса» на снимках из космоса
youtube.com  /  Prt Scr Минобороны России

Вашингтон, 4 сентября. Американцы увидели на снимках из космоса изделие, напоминающее российскую «торпеду апокалипсиса» — ядерный подводный беспилотник 2М39 «Посейдон».

Американское издание USNI News в своем материале пишет, что снимки сделаны компанией Maxar Technologies. На них изображено океанографическое исследовательское судно «Академик Александров», пришвартованное в порту Северодвинска. Журналисты из США предполагают, что на корабле находится новейшее российское оружие либо его прототип. В статье указано, что для работ с ядерным беспилотником в Архангельской области была сооружена соответствующая инфраструктура.

Обозреватели USNI News отмечают, что «Посейдон» является совершенно новым видом стратегического оружия, которое существенно меняет саму форму ядерной угрозы. Кроме этого эксперты считают, что хотя спецификации вооружения скрыты в целях секретности, вероятнее всего, торпеда 2М39 будет работать на чрезвычайной глубине под водой и обладать внушительной скоростью.

Ранее сообщалось, что ядерный подводный беспилотник «Посейдон» сильно напугал британцев. По словам пользователей Сети, торпеда выглядит размером с автобус.

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россия сша посейдон
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