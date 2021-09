Американцы увидели российскую «торпеду апокалипсиса» на снимках из космоса

Вашингтон, 4 сентября. Американцы увидели на снимках из космоса изделие, напоминающее российскую «торпеду апокалипсиса» — ядерный подводный беспилотник 2М39 «Посейдон».

Американское издание USNI News в своем материале пишет, что снимки сделаны компанией Maxar Technologies. На них изображено океанографическое исследовательское судно «Академик Александров», пришвартованное в порту Северодвинска. Журналисты из США предполагают, что на корабле находится новейшее российское оружие либо его прототип. В статье указано, что для работ с ядерным беспилотником в Архангельской области была сооружена соответствующая инфраструктура.

New article, new Poseidon nuclear torpedo (KANYON) facilities in Severodvinsk, #Russia Arctic.



Likely involved in tests, and new home of ‘interesting’ ship Pr.20183 Akademik Aleksandrov. https://t.co/0XVsUOL9Iz