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Маршрутная сеть авиакомпании «Аврора» будет расти

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 15:34
Экономика
Маршрутная сеть авиакомпании «Аврора» будет расти
wikipedia.org  /  Dmitry Petrov / CC BY-SA 3.0

Владивосток, 4 сентября. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков прокомментировал планы по развитию авиакомпании «Аврора».

Каждый год в маршрутный план компании «Аврора» будет добавляться по 20 новых рейсов. Вместе с этим, загрузку направлений организации также будут наращивать, отметил в комментарии «Российской газете» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Глава Минвостокразвития России указывает, что к концу года планируется транспортировать порядка 170 тыс. пассажиров с помощью новых рейсов, субсидируемых государством. Согласно общему стратегическому плану, к 2025 году в «Авроре» будет учреждено 530 маршрутов.

Таким образом, наиболее труднодоступные, а также малонаселенные пункты Дальнего Востока станут актуальными для перелетов, резюмирует Чекунков.

Восточный экономический форум стал местом подписания перспективного для развития авиасообщения Сибири и ДФО договора. На территории Красноярского аэропорта построят современную заправочную инфраструктуру. Об этом пишет «ФедералПресс».

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