Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 16:54
16:50
Происшествия
Талибы разогнали афганских женщин на митинге с помощью слезоточивого газа
16:49
Весь мир
Спецслужбы США предостерегли суд от публикации данных по делу саудовского разведчика
16:45
Экономика
Данные по рынку труда США «встряхнули» доллар
16:44
Общество
Клубника и персики могут стать полезной альтернативой шоколаду
16:44
Шоу-бизнес
Никита Малинин объяснил, почему пропал со сцены после победы в «Фабрике звезд»
16:44
Политика
В «Талибане» объяснили, кого не станут принимать в свои ряды
16:42
Общество
Путин посетил космодром Восточный и наградил российских спасателей в Благовещенске
16:41
Общество
Медики Краснодарского края спасли от коронавируса 103-летнюю пациентку
16:38
Экономика
Особый налоговый режим на Курилах может укрепить отношения Японии и России
16:35
Происшествия
Дебоширку вывели из самолета рейса Москва — Анталья под аплодисменты пассажиров
Все новости

В Китае назвали особенность российского Ту-160, которая нервирует летчиков ВВС США
Армия
В Китае назвали особенность российского Ту-160, которая нервирует летчиков ВВС США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 4 сентября. Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 доставляет Пентагону немало проблем, хотя и не оснащен стелс-технологиями, пишет издание Sohu.

Самолет, получивший среди летчиков прозвище «Белый медведь», был принят на вооружение еще в 1987 году, но до сих пор остается самым мощным в истории боевой авиации гиперзвуковым самолетом. Именно эта особенность машины так нервирует Военно-воздушные силы США, приводит «ПолитРоссия» материал китайских аналитиков.

«Хотя "Белый лебедь" и не обладает скрытностью самолетов ВВС США, но у него все равно есть функция, из-за которой американским пилотам приходится несладко», — говорится в публикации.

Самолет способен развивать скорость порядка 2,05 Маха, что является невероятным показателем для машин данного типа. С этой точки зрения Ту-160 может легко соревноваться с истребителями третьего, четвертого и даже пятого поколений. Как следствие, перехват «Белого медведя» становится практически невыполнимой задачей для американских летчиков. Самолеты ВВС США либо слишком медленные, либо недостаточно выносливые, потому выдержать погоню за Ту-160 не в состоянии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал победой возобновление строительства ракетоносцев Ту-160 на базе Казанского авиационного завода. По его словам, сотрудники предприятия успешно выполнили поставленную задачу.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Китае назвали особенность российского Ту-160, которая нервирует летчиков ВВС США
сша вкс рф ту-160 ввс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru