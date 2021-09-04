В Китае назвали особенность российского Ту-160, которая нервирует летчиков ВВС США

Пекин, 4 сентября. Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 доставляет Пентагону немало проблем, хотя и не оснащен стелс-технологиями, пишет издание Sohu.

Самолет, получивший среди летчиков прозвище «Белый медведь», был принят на вооружение еще в 1987 году, но до сих пор остается самым мощным в истории боевой авиации гиперзвуковым самолетом. Именно эта особенность машины так нервирует Военно-воздушные силы США, приводит «ПолитРоссия» материал китайских аналитиков.

«Хотя "Белый лебедь" и не обладает скрытностью самолетов ВВС США, но у него все равно есть функция, из-за которой американским пилотам приходится несладко», — говорится в публикации.

Самолет способен развивать скорость порядка 2,05 Маха, что является невероятным показателем для машин данного типа. С этой точки зрения Ту-160 может легко соревноваться с истребителями третьего, четвертого и даже пятого поколений. Как следствие, перехват «Белого медведя» становится практически невыполнимой задачей для американских летчиков. Самолеты ВВС США либо слишком медленные, либо недостаточно выносливые, потому выдержать погоню за Ту-160 не в состоянии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал победой возобновление строительства ракетоносцев Ту-160 на базе Казанского авиационного завода. По его словам, сотрудники предприятия успешно выполнили поставленную задачу.