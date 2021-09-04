Звезда трилогии «Шугалей» Кирилл Полухин рассказал о работе над главной ролью

Санкт-Петербург, 4 сентября. Звезда боевика «Шугалей» Кирилл Полухин поделился подробностями съемок в трилогии. Артист объяснил, какое значение для него обрела главная роль.

Премьера боевика «Шугалей-3. Возвращение» состоялась на телеканале НТВ 2 сентября. Трилогия рассказывает про социолога Максима Шугалея, который почти два года провел в ливийском плену. Главной звездой масштабного байопика выступил актер Кирилл Полухин. Артист признался, что работа над главной ролью с самого начала казалась «чем-то большим».

«Когда понимаешь, что от процесса и результата будет зависеть судьба человека, а, может, даже и жизнь, и у тебя есть возможность хотя бы таким образом помочь ему выбраться из плена — конечно, ты придаешь фильму особое значение. Ты понимаешь, что жизнь человека зависит от того, насколько быстро и качественно ты сделаешь свою работу. И ради этого отдавались все силы», — объяснил актер в беседе с NewInform.

Полухин отметил, что возвращение к главной роли в финале трилогии не было простым. Суровая погода в локациях для съемок затрудняла рабочий процесс. Тем не менее, тщательно прописанный образ помог артисту вжиться в знакомую роль.

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