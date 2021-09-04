Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 16:54
16:50
Происшествия
Талибы разогнали афганских женщин на митинге с помощью слезоточивого газа
16:49
Весь мир
Спецслужбы США предостерегли суд от публикации данных по делу саудовского разведчика
16:45
Экономика
Данные по рынку труда США «встряхнули» доллар
16:44
Общество
Клубника и персики могут стать полезной альтернативой шоколаду
16:44
Шоу-бизнес
Никита Малинин объяснил, почему пропал со сцены после победы в «Фабрике звезд»
16:44
Политика
В «Талибане» объяснили, кого не станут принимать в свои ряды
16:42
Общество
Путин посетил космодром Восточный и наградил российских спасателей в Благовещенске
16:41
Общество
Медики Краснодарского края спасли от коронавируса 103-летнюю пациентку
16:38
Экономика
Особый налоговый режим на Курилах может укрепить отношения Японии и России
16:35
Происшествия
Дебоширку вывели из самолета рейса Москва — Анталья под аплодисменты пассажиров
Все новости

Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит ЧМ по художественной гимнастике
Спорт
Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит ЧМ по художественной гимнастике
Global Look Press  /  Kohei, MARUYAMA/AFLO

Иерусалим, 4 сентября. Олимпийская чемпионка токийских Игр-2020 по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам не выступит на чемпионате мира в Японии.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — передает ТАСС слова представителя Израильской федерации гимнастики.

Линой Ашрам завоевала золото токийской Олимпиады, суммарно набрав 107,800 балла. Серебро досталось россиянке Дине Авериной (107,650). Судьи отдали победу израильтянке, несмотря на грубую ошибку спортсменки в упражнении с лентой. Ашрам пришлось закрыть свою страницу в Instagram из-за негативных комментариев в ее адрес после победы на Олимпиаде. Болельщики и эксперты считают, что судьи засудили российскую гимнастку.

Первенство мира по художественной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября в Китакюсю.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит ЧМ по художественной гимнастике
спорт гимнастика линой ашрам
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru