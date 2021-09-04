Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит ЧМ по художественной гимнастике

Иерусалим, 4 сентября. Олимпийская чемпионка токийских Игр-2020 по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам не выступит на чемпионате мира в Японии.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — передает ТАСС слова представителя Израильской федерации гимнастики.

Линой Ашрам завоевала золото токийской Олимпиады, суммарно набрав 107,800 балла. Серебро досталось россиянке Дине Авериной (107,650). Судьи отдали победу израильтянке, несмотря на грубую ошибку спортсменки в упражнении с лентой. Ашрам пришлось закрыть свою страницу в Instagram из-за негативных комментариев в ее адрес после победы на Олимпиаде. Болельщики и эксперты считают, что судьи засудили российскую гимнастку.

Первенство мира по художественной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября в Китакюсю.