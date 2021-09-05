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Сплошная польза: психолог Суздальцева о бельгийской постковидной программе
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Сплошная польза: психолог Суздальцева о бельгийской постковидной программе
Общество
Сплошная польза: психолог Суздальцева о бельгийской постковидной программе
Невские Новости  /  Марина Козлова

В Бельгии пациентам с постковидным синдромом стали прописывать бесплатное посещение музеев. Согласно пилотной программе тем, кто находится на реабилитации после коронавируса, предлагают посетить пять культурных учреждений. По замыслу специалистов, такая практика поможет нормализовать психическое состояние людей после перенесенной болезни.

Есть ли в таком методе смысл и хороша ли инициатива бельгийских медиков, мы попытались узнать у психолога и гештальт-терапевта Людмилы Суздальцевой.

«Арт-терапия точно является одним из признанных методов психотерапии и поддержки людей. Мне кажется, что в посещении музеев точно не будет никакого вреда, только сплошная польза. <…> Походы в новые места, получение новых знаний, представлений и ощущений, смотреть картины и узнавать какие-то исторические факты, что-то сопоставлять — это в любом случае человеку полезно. И после ковида — почему нет?» — делится мнением психолог.

Сплошная польза: психолог Суздальцева о бельгийской постковидной программе
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Есть ли у такой программы медицинский эффект или нет, не столь важно, ведь она может служить хорошим средством возвращения к активной жизни пациентов, перенесших COVID-19. К тому же такой подход показателен и в решении других задач, стоящих перед любым государством.

«Мне кажется, что это решение сразу нескольких вопросов: и проявление заботы о гражданах государства, и поддержание музеев, и поддержание культурного уровня [образования] жителей. И, наверное, в посещении музеев есть какая-то польза именно для ковидных больных. С точки зрения психологии, ничего вредного в этом точно нет», — заключает Людмила Суздальцева.

Ранее невролог Юлия Каракулова рассказала, как коронавирус влияет на психику пациента. По ее словам, инфекционное заболевание способно спровоцировать рецидив у тех, кто ранее страдал от депрессии.

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здоровье музеи психика коронавирус арт-терапия постковидный синдром суздальцева
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