Венгрия потребовала не превращать ЕС в "Соединенные Штаты Европы"

Берн, 4 сентября. Венгрия не поддерживает увеличения полномочий руководящих органов ЕС, заявил министр иностранных дел государства Петер Сийярто. Он призвал не превращать объединение в одну страну.

Страна следует курсу достижения национальных интересов и поэтому стала «мишенью для атак», убежден глава МИД. Он дал интервью одной из швейцарских газет.

«Мы абсолютно не хотим создания Соединенных Штатов Европы. ЕС силен тогда, когда его страны-члены сами суверенны и сильны. Это означает, что нужно прекратить предоставлять больше полномочий Брюсселю», — подчеркнул дипломат.

Необходимо повысить конкурентоспособность каждого отдельного государства, чтобы усилить весь Евросоюз, уверен Сийярто. Поэтому нужно забыть «о коммунистической идее фискальной гармонизации», добавил министр.

Ранее эксперт по Восточной Европе Пол Лендвай указал на роль Будапешта в расколе Евросоюза. По его словам, Венгрия якобы превращается в некие ворота для российского «влияния».