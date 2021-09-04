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Тхэквондист Зайнутдин Атаев принес России бронзу на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 15:49
Спорт
Тхэквондист Зайнутдин Атаев принес России бронзу на Паралимпиаде в Токио
tokyo2020.paralymp.ru  /  Паралимпийский комитет России 2021

Токио, 4 сентября. Российский спортсмен Зайнутдин Атаев завоевал бронзу на летних Паралимпийских играх в Токио. Россиянин стал третьим среди тхэквондистов в весовой категории до 75 килограмм.

В битве за бронзовую медаль Игр россиянин победил представителя сборной Мексики Франсиско Луну, бой завершился со счетом 18:4. Спортсмены выступают в категории K44, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За золотую медаль соревнований в этой весовой категории поборются хорват Иван Микулич и представитель сборной Ирана Асгхар Азизиагдам.

Всего у России на Играх 116 медалей. Из них 36 золотых, 32 серебряные и 48 бронзовых. Летние Паралимпийские игры проходят в Токио с 24 августа по 5 сентября. Официальная церемония закрытия будет транслироваться в России по Первому каналу, начало в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно о еще одной серебряной медали на Паралимпиаде. Легкоатлетка Маргарита Гончарова завоевала серебро в беге на дистанции 400 метров.

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