Как NED через Германию спонсирует экстремизм в России

Алексею Навальному присудили престижную премию европейской прессы M100 Media Award, которую за него получит Леонид Волков, живущий в Вильнюсе. Церемония вручения должна состояться в Потсдаме 6 октября, вручать ее будет Кристиан Линднер, лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП), сообщает Twitter организаторов.

«Несмотря на незаконное задержание, он продолжает бороться за свободную и демократическую Россию. Для меня большая честь отдать высокую оценку по случаю вручения премии M100 Media Award Алексею Навальному», — заявил Линднер.

Леонид Волков отметил, что считает эту награду, которая якобы показывает признание десятилетней работы ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) по разоблачению коррупции в России важной и нужной в Евросоюзе.

В свою очередь попечительский совет премии подчеркивает, что решением отдать награду Навальному комитет посылает четкий сигнал о солидарности с политическими заключенными в России и поддержке борьбы с «растущей автократией».

Карта ФБК в предвыборной игре

Кристиан Линднер, который будет вручать Волкову награду, с недавних пор известен как один из противников «Северного потока — 2». В январе он призывал заморозить проект, отмечая, что с Россией «нельзя вести дела как обычно», пока там нарушают основные права человека и граждан.

От имени своей партии 2 сентября текущего года он выступил за точечные санкции против российского крупного бизнеса, четко связав освобождение Навального с будущим российско-германских отношений. Предложение Линднера включало запрет для поддерживающих российский режим отправлять детей на учебу за границей, владеть собственностью и счетами за рубежом. При этом Линднер не отрицает, что сформировал мнение по итогам общения с Навальным и его командой.

В 2020 году, после того как Навального доставили в Берлин, немецкая политическая элита в вопросе перспектив дальнейшего сотрудничества с Россией в стратегических отраслях раскололась на два лагеря. Партия «Зеленые» использовала это для оживления риторики по проекту «Северный поток — 2», подняв тему о недопустимости продолжать работать вместе с правительством страны, где нарушают права человека, и давила на Ангелу Меркель, которая настаивала на завершении проекта и выступала против экстерриториальных санкций США, направленных на противодействие строительству газопровода. Партия Линднера выступала сдержаннее, но допускала остановку проекта.

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В 2017 году Линднер был настроен совершенно иначе и заявлял о необходимости «заморозить конфликт с Москвой», который обозначился после крымского референдума, так как от хороших отношений с Россией во многом зависит будущее Европы. О том же говорит предвыборная программа партии, опубликованная в марте этого года.

«При всей критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не вопреки, а только с Россией», — подчеркивается в документе.

Парламентские выборы в Германии должны состояться 26 сентября 2021 года.

Функционеры ФБК постоянно подчеркивают свою активность на международной арене и признание со стороны политиков Евросоюза и США, регулярно сообщая о встречах с представителями парламентских элит. Экономист Владимир Милов был в Берлине в июне, где его тепло приняли депутаты партии «Зеленые», которые так же, как и СвДП, выступают сейчас за эскалацию противоречий с Россией. По итогам поездки Милов писал, что предложение о санкциях нашло поддержку у ряда парламентариев.

О контактах с СвДП никто из ФБК ранее не упоминал, но, судя по тому, как ужесточилась риторика Линднера, либералы Германии считают «карту Навального» способной сыграть в предвыборной игре.

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В частности, эту версию не отрицает политолог Александр Сосновский. В недавней беседе с ФАН он назвал публичную речь Линднера, озаботившегося судьбой Навального и других политических заключенных, предвыборным ходом.

«Заявление Линднера направлено не на освобождение Навального, а в первую очередь связано с претензиями возглавляемой им партии и его личным желанием занять место министра иностранных дел [Германии]. В случае достижения этих целей, к сожалению, ожидать улучшения взаимоотношений с Россией не стоит», — сказал он корреспонденту ФАН.

В этой связи планы лично вручить награду представителю ФБК — логичное продолжение его речи, которое можно расценить как готовность помогать добиться введения санкций против российских бизнесменов, даже если это пойдет во вред отношениям двух стран.

Что касается возможной финансовой помощи, то напрямую о денежном эквиваленте M100 Media Award на сайте M100 Sanssouci Colloquium не говорится. Однако в числе спонсоров премии есть структуры, тратящие немало средств на развитие дестабилизирующих движений в мире, включая Россию и страны Восточного партнерства.

Американский интерес

По инициативе организаторов премии ассоциация Potsdam Media International ежегодно проводит семинары молодых журналистов M100, в которых участвуют и россияне. Мероприятие рекламировали на сайте «Форума свободной России» и в Twitter Евросоюза.

В 2020 году семинар прошел в онлайн-формате, в нем приняли участие Кирилл Артеменко (газета «Бумага») и Павел Андреев из «7х7». Они провели мастер-класс, целью которого было «показать молодым журналистам широкий спектр возможных источников финансирования», причем второй блок был посвящен теме финансирования за счет НПО и фондов — организаторы признали его одним из наиболее интересных.

Семинар M100 финансируется Фондом Фридриха Науманна и «Национальным фондом поддержки демократии» (NED2, организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ).

Они обозначены и в числе спонсоров премии, которую, кроме Навального, из россиян получила также основатель телеканала «Дождь»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Наталья Синдеева.

NED подтверждал свои связи с командой Навального в разговоре с пранкерами. Вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED Барбара Хейг говорила, что многие группы работают как бы в дополнение к Навальному, и у них «прекрасные отношения с журналистами-расследователями».

Фонд Фридриха Науманна со штаб-квартирой в Потсдаме идейно близок к Свободной демократической партии Германии, возглавляемой Линднером. Он столь же активно работает с российскими оппозиционерами — известно, что его услугами пользовалась Юлия Галямина, обучая на средства организации участников своего проекта «Живая политика». Предположительно, фонд помогал ей налаживать контакты и с американскими политтехнологами.

Вручение при участии этих организаций престижной премии европейской прессы Алексею Навальному через Леонида Волкова указывает на то, что западные структуры не намерены так легко отказываться от поддержки экстремистов из ФБК, в которых уже вложили много денег. Теперь, скорее всего, они будут делать это с помощью германских политиков либерального крыла, которые решают собственные задачи перед выборами.

Ранее Навальному присудили премию имени Бориса Немцова и премию мужества от Женевского форума по правам человека, которую получила дочь оппозиционера, студентка Стэнфордского университета Дарья Навальная. На церемонии в Женеве она сказала, что обеспокоена быстрым крушением демократии в России и жалеет, что получает эту награду вместо отца.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.