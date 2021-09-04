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Россиянка Гончарова завоевала серебро Паралимпиады в беге на 400 м
Спорт
Россиянка Гончарова завоевала серебро Паралимпиады в беге на 400 м
paralymp.ru  /  ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ

Токио, 4 сентября. Российская легкоатлета Маргарита Гончарова завоевала серебро Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 400 метров.

Для россиянки это вторая серебряная награда на токийских соревнованиях. Гончарова финишировала с результатом 1 минута 0,14 секунды. Золото с мировым рекордом завоевала немецкая спортсменка Линди Аве, финишировавшая за 1 минуту. Бронза досталась колумбийке Дариане Файсури Хименес. Спортсменки выступали в категории T38, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Российские спортсмены, в активе которых 36 золотых, 31 серебряная и 48 бронзовых наград, ворвались в тройку медального зачета Паралимпиады. Команда Китая досрочно выиграла медальный зачет. Паралимпийские игры завершатся в воскресенье, 5 сентября.

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паралимпиада токио гончарова
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