Лиза Галкина без посторонней помощи поймала осетра

Москва, 4 сентября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вот уже несколько лет живет в деревне Грязь в собственном замке вместе с супругом Максимом Галкиным и замечательными детьми-двойняшками Гарри и Лизой, пишет Teleprogramma.pro.

Недавно они всей семьей отправились на рыбалку вблизи поместья. Максим на своей странице в Instagram рассказал поклонникам, что Гарик смог поймать рыбу, но это ему удалось не сразу. А вот Лиза смогла выловить устрицу и осетра. Девочка не смогла сдержать восторга. На рыбалке была и мама — Алла Пугачева.

Ловко поймав добычу в сачок, девочка сразу же бросилась обниматься к родительнице. Она визжала от радости и поначалу даже забыла спросить у инструктора, что за рыбу ей удалось поймать.