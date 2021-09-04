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Лиза Галкина без посторонней помощи поймала осетра
Шоу-бизнес
Лиза Галкина без посторонней помощи поймала осетра
instagram.com  /  @alla_orfey

Москва, 4 сентября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вот уже несколько лет живет в деревне Грязь в собственном замке вместе с супругом Максимом Галкиным и замечательными детьми-двойняшками Гарри и Лизой, пишет Teleprogramma.pro.

Недавно они всей семьей отправились на рыбалку вблизи поместья. Максим на своей странице в Instagram рассказал поклонникам, что Гарик смог поймать рыбу, но это ему удалось не сразу. А вот Лиза смогла выловить устрицу и осетра. Девочка не смогла сдержать восторга. На рыбалке была и мама — Алла Пугачева.

Ловко поймав добычу в сачок, девочка сразу же бросилась обниматься к родительнице. Она визжала от радости и поначалу даже забыла спросить у инструктора, что за рыбу ей удалось поймать.

Лиза действительно показала класс. Такое умение пользоваться сачком, да еще и у девочки, дорогого стоит.

На кадрах в блоге звезды видно, как девочка мастерски обращается с тяжелым сачком и огромной рыбиной внутри. Также видно, как наследница Примадонны буквально пританцовывает на месте, ведь благодаря ей на ужин у Галкиных теперь рыба.

«Мама!» — кинулась в объятия Аллы Пугачевой ее маленькая рыбачка Лиза, несказанно радуясь своему улову.

«Ура!» — порадовалась за дочь Примадонна.

«Ну теперь ты тоже честно заслужила ужин», — похвалил Лизу Галкину инструктор по рыбной ловле.

«А как эта рыба называется?» — поинтересовалась маленькая Лиза.

«Это у тебя осетрина», — ответили ей.

Ранее сообщалось, как Алле Борисовне удается молодо выглядеть в своем преклонном возрасте.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лиза Галкина без посторонней помощи поймала осетра
рыбалка пугачева лиза галкина осетрина
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