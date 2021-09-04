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В Мексике начался второй этап переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы
Весь мир
В Мексике начался второй этап переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы
twitter.com  /  @jorgerpsuv

Мехико, 4 сентября. Правительство Венесуэлы начало второй этап переговоров с оппозицией в Мексике. Об этом в своем Twitter написал председатель парламента южноамериканской республики Хорхе Родригес.

По словам политика, в этот раз в Мексику прилетела более расширенная делегация, чем во время первой встречи. В планах обсудить вопросы, касающиеся экономики, борьбы с пандемией и отмены санкций.

«Мы получили указание от президента Николаса Мадуро, что в эти первые часы переговоров мы должны сделать акцент на возвращении экономических гарантий, которые были украдены у всего народа Венесуэлы», — сказал Родригес

Переговоры продлятся до 6 сентября.

Первый этап

С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. Президент Николас Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны.

«После стольких попыток нам удалось достигнуть соглашения. Когда появилась такая возможность, мы терпеливо добились подписания меморандума», — заявил Мадуро.

Ранее глава Венесуэлы заявлял, что согласится на встречу при условии отмены санкций, признания легитимности правительства и прекращения попыток государственных переворотов.

31 августа МИД Испании заявил, что планирует принять участие в диалоге между правительством и оппозицией.

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оппозиция переговоры венесуэла мексика
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