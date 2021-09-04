В Мексике начался второй этап переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы

Мехико, 4 сентября. Правительство Венесуэлы начало второй этап переговоров с оппозицией в Мексике. Об этом в своем Twitter написал председатель парламента южноамериканской республики Хорхе Родригес.

Hemos llegado, la delegación en pleno del Gob Bolivariano del Pdte Maduro, a la generosa tierra mexicana para el inicio formal del diálogo con las oposiciones. Acuerdos urgentes para rescatar las garantías económicas de las venezolanas y venezolanos propondremos pic.twitter.com/ObmdUF2ks3 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 3, 2021

По словам политика, в этот раз в Мексику прилетела более расширенная делегация, чем во время первой встречи. В планах обсудить вопросы, касающиеся экономики, борьбы с пандемией и отмены санкций.

«Мы получили указание от президента Николаса Мадуро, что в эти первые часы переговоров мы должны сделать акцент на возвращении экономических гарантий, которые были украдены у всего народа Венесуэлы», — сказал Родригес

Переговоры продлятся до 6 сентября.

Первый этап

С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. Президент Николас Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны.

«После стольких попыток нам удалось достигнуть соглашения. Когда появилась такая возможность, мы терпеливо добились подписания меморандума», — заявил Мадуро.

Ранее глава Венесуэлы заявлял, что согласится на встречу при условии отмены санкций, признания легитимности правительства и прекращения попыток государственных переворотов.

31 августа МИД Испании заявил, что планирует принять участие в диалоге между правительством и оппозицией.