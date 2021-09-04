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Мужская сборная России по волейболу завоевала серебро Паралимпиады в Токио
Спорт
Мужская сборная России по волейболу завоевала серебро Паралимпиады в Токио
Global Look Press  /  Kenjiro Matsuo/AFLO

Токио, 4 сентября. Мужская сборная России по волейболу сидя завоевала серебряные награды завершающихся Паралимпийских игр в Токио.

В финальном матче россияне проиграли иранским соперникам в четырех сетах со счетом 1-3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). Бронзу завоевала команда Боснии и Герцеговины, победившая бразильцев (3-1).

В общей сложности в активе российских спортсменов 36 наград наивысшей пробы, а также 30 серебряных и 48 бронзовых медалей. Сборная России повторила свой лучший результат по числу золотых медалей на Паралимпийских играх. До этого 36 золотых медалей российские атлеты сумели завоевать на лондонских соревнованиях в 2012 году.

Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете, на ее счету 91 золотая медаль. Церемония закрытия Паралимпийских игр состоится 5 сентября.

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