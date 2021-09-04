Пятого пропавшего в селевом потоке на территории Дагестана нашли мертвым

Махачкала, 4 сентября. Сотрудники МЧС обнаружили тело туриста, который пропал из-за схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина 23 августа. Таким образом, в результате погибли пять человек.

В настоящее время личность погибшего установлена. Это мужчина 1986 года рождения, проживавший в Москве. Ранее также были найдены мертвыми путешественники из Петербурга.

Продолжительные ливни привели к сходу селевых потоков. В теснине оказались заблокированы две группы туристов по 15 человек. Спасатели эвакуировали любителей экстремального отдыха, но судьба некоторых оставалась неизвестной.