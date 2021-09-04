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Киев направил Польше ноту протеста из-за смерти украинца после задержания полицейским
Политика
Киев направил Польше ноту протеста из-за смерти украинца после задержания полицейским
wikipedia.org  /  Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Варшава, 4 сентября. Украина направила соседней стране ноту на фоне смерти своего гражданина после задержания полицейским во Вроцлаве, заявил посол в Польше Андрей Дешица.

Соответствующим заявлением он поделился в своем Twitter-аккаунте. Киев намерен просить о беспристрастном и быстром следствии, а также о привлечении причастных лиц к ответственности.

«Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве», — подчеркнул Дешица.

СМИ сообщали, что 30 июля во Вроцлаве 25-летний Дмитрий Никифоренко из Винницкой области умер после того, как его задержала полиция и доставила в вытрезвитель.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже началась работа по подготовке к визиту главы США Джо Байдена в Киев. Он объяснил, что пока с американской администрацией этот вопрос не обсуждался.

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украина польша нота
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