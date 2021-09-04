Посол Катара подтвердил восстановление внутреннего авиасообщения в Афганистане

Кабул, 4 сентября. Внутреннее авиасообщение в Афганистане восстанавливается. Посол Катара в Кабуле Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри подтвердил такую информацию.

Дипломат отметил, что из столицы Афганистана отправлены два внутренних рейса в Мазари-Шариф и Кандагар. Аэропорт Кабула возобновил свою работу после временного закрытия на фоне захвата власти движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Группа катарских технических специалистов продолжает трудиться над завершением всех необходимых работ в воздушной гавани», — цитирует дипломата телеканал Al Jazeera.

Посол уточнил, что столичный аэропорт Афганистана сможет принимать еще большее количество рейсов в ближайшие дни. Талибы приостановили авиасообщение до оценки технического состояния воздушной гавани, которая использовалась для эвакуации граждан, войск и западных дипломатов.

Представители запрещенного в РФ движения ранее призвали иностранные правительства возобновить работу дипмиссий в Афганистане. Талибы хотят восстановить отношения с другими странами.

1 Организация запрещена на территории РФ.