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В Смоленской области сотрудники приюта спасли аиста со сломанным крылом
Общество
В Смоленской области сотрудники приюта спасли аиста со сломанным крылом
vk.com  /  «Сирин» - помощь птицам и другим диким животным

Смоленск, 4 сентября. Руководитель приюта «Верность» Дмитрий Самойлов спас раненого аиста, замерзавшего под дождем.

Аиста нашли посреди поля. Птица промокла под дождем, замерзла и передвигалась по земле с видимым усилием, даже не пытаясь взлететь.

Сотрудник центра смог найти подход к строптивой птице, ведь спасение таких пернатых — большой риск. В этот раз обошлось без сюрпризов: раненый и уставший аист был без сил к сопротивлению. Специалисты также поняли, что он сильно замерз, а значит животное нужно было быстрее отогреть.

Сотрудники оперативно доставили пернатого в специализированное учреждение. Уже в приюте аиста поместили в медицинский бокс, отогрели, накормили и напоили. Скоро ветеринары осмотрят его крыло и после удачного курса лечения птицу выпустят на волю.

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