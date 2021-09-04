В Смоленской области сотрудники приюта спасли аиста со сломанным крылом

Смоленск, 4 сентября. Руководитель приюта «Верность» Дмитрий Самойлов спас раненого аиста, замерзавшего под дождем.

Аиста нашли посреди поля. Птица промокла под дождем, замерзла и передвигалась по земле с видимым усилием, даже не пытаясь взлететь.

Сотрудник центра смог найти подход к строптивой птице, ведь спасение таких пернатых — большой риск. В этот раз обошлось без сюрпризов: раненый и уставший аист был без сил к сопротивлению. Специалисты также поняли, что он сильно замерз, а значит животное нужно было быстрее отогреть.

Сотрудники оперативно доставили пернатого в специализированное учреждение. Уже в приюте аиста поместили в медицинский бокс, отогрели, накормили и напоили. Скоро ветеринары осмотрят его крыло и после удачного курса лечения птицу выпустят на волю.