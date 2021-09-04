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Столкнувшийся с Lada Priora в Башкирии автобус не предназначен для перевозки пассажиров

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 15:15
Происшествия
Столкнувшийся с Lada Priora в Башкирии автобус не предназначен для перевозки пассажиров
Федеральное агентство новостей

Уфа, 4 сентября. Микроавтобус, столкнувшийся с Lada Priora в Башкирии, не был предназначен для пассажирских перевозок. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Согласно имеющейся информации, транспортное средство не являлось рейсовым, а внутри него отсутствовали сиденья для пассажиров. Микроавтобус Mercedes Sprinter использовался для нужд организации, которая занимается перевозкой малогабаритных грузов, сообщает источник ФАН в ведомстве.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее появилась информация, что в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. В результате столкновения транспортного средства с Lada Priora погиб один человек, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

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