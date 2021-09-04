Столкнувшийся с Lada Priora в Башкирии автобус не предназначен для перевозки пассажиров

Уфа, 4 сентября. Микроавтобус, столкнувшийся с Lada Priora в Башкирии, не был предназначен для пассажирских перевозок. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Согласно имеющейся информации, транспортное средство не являлось рейсовым, а внутри него отсутствовали сиденья для пассажиров. Микроавтобус Mercedes Sprinter использовался для нужд организации, которая занимается перевозкой малогабаритных грузов, сообщает источник ФАН в ведомстве.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее появилась информация, что в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. В результате столкновения транспортного средства с Lada Priora погиб один человек, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.