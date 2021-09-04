«Талибан» развернул наступление на столицу афганской провинции Панджшер

Кабул, 4 сентября. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) начали наступление на город Базарак, административный центр провинции Панджшер.

Как сообщает Twitter-аккаунт AfghanUrdu, талибы методично продвигаются к городу. Наступление ведется сразу с трех направлений.

«Талибан присутствует в Панджшере и движется к столице», — говорится в публикации.

На сегодняшний день Афганистан находится под контролем «Талибана». Боевики захватили власть в стране, воспользовавшись выводом американского вооруженного контингента. На этом фоне в Панджшере стали концентрироваться силы сопротивления. Ополченцы не желали подчиняться талибам, в связи с чем боевики развернули в регионе полномасштабную силовую операцию. Согласно последним данным, «Талибану» удалось захватить четыре из семи районов провинции: Хиндж, Париян, Шотол и Аннаба.

1 Организация запрещена на территории РФ.