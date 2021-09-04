Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 15:26
15:23
Происшествия
Подозреваемый в педофилии самарец сам выкопал могилу и нанес себе удар ножом
15:23
Происшествия
Мать и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске
15:22
Общество
Звезда трилогии «Шугалей» Кирилл Полухин рассказал о работе над главной ролью
15:22
Спорт
Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит ЧМ по художественной гимнастике
15:20
Политика
Востоковед Вородин объяснил, почему талибы заявляют о захвате провинции Панджшер
15:18
Политика
Венгрия потребовала не превращать ЕС в "Соединенные Штаты Европы"
15:17
Спорт
Тхэквондист Зайнутдин Атаев принес России бронзу на Паралимпиаде в Токио
15:12
Общество
Доктор Мясников развеял распространенный миф о витаминах
15:07
Общество
Потеря обоняния и вкуса все реже встречаются у пациентов с коронавирусом
15:05
Общество
Ушел из жизни глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков
Все новости

«Талибан» развернул наступление на столицу афганской провинции Панджшер

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 14:47
Армия
«Талибан» развернул наступление на столицу афганской провинции Панджшер
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 4 сентября. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) начали наступление на город Базарак, административный центр провинции Панджшер.

Как сообщает Twitter-аккаунт AfghanUrdu, талибы методично продвигаются к городу. Наступление ведется сразу с трех направлений.

«Талибан присутствует в Панджшере и движется к столице», — говорится в публикации.

На сегодняшний день Афганистан находится под контролем «Талибана». Боевики захватили власть в стране, воспользовавшись выводом американского вооруженного контингента. На этом фоне в Панджшере стали концентрироваться силы сопротивления. Ополченцы не желали подчиняться талибам, в связи с чем боевики развернули в регионе полномасштабную силовую операцию. Согласно последним данным, «Талибану» удалось захватить четыре из семи районов провинции: Хиндж, Париян, Шотол и Аннаба.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / «Талибан» развернул наступление на столицу афганской провинции Панджшер
афганистан талибан панджшер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru