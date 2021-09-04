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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 14:48
Происшествия
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции
wikipedia.org  /  Evgeniy Bichev/CC BY 4.0

Париж, 4 сентября. Туристический легкомоторный самолет потерпел крушение в департаменте Сомма на севере Франции. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

По данным пожарно-спасательной службы департамента, двухместное воздушное судно упало в поле, расположенное в нескольких километрах от залива реки Соммы.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. На место крушения едут сотрудники экстренных служб.

Несколько недель назад в Амурской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ двигателя. Находившиеся на борту люди выжили.

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франция крушение легкомоторный самолет
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