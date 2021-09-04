Скульптор из Пекина оживляет мифических существ из китайских легенд

«Книга гор и морей», описывающая реальную и мифическую географию Китая и обитающих там существ, создавалась в течение нескольких веков и была начата еще до нашей эры. Китайский художник Цю Цицзин посвятил себя воплощению мифических героев древних китайских легенд в своих скульптурах.

Свои шедевры китаец хранит на складе в районе Хуайжоу в Пекине. Всего Цю и его команде удалось «поставить на лапы» 58 удивительных животных.

«Используя некоторые фундаментальные описания этих животных в книге «Каталог гор и морей», я создал остальное сам. Главная моя цель — отказаться от западного реализма в процессе творчества. Я отношусь к этому с большой осторожностью. Я стремлюсь отразить в образах этих зверей традиционную китайскую культуру. Теперь древние китайские мифы вошли в реальность», — рассказал китаец.

Скульптурой Цю Цзин занимается с шести лет. Еще в детстве он начал внимательно изучать произведение «Каталог гор и морей», где помимо географических объектов, имеются иллюстрации с удивительными животными. Идея объединить скульптуру и живопись пришла сама собой. На создание фигур художник уже потратил порядка 155 тысяч долларов, но останавливаться не планирует.

«Сделать такую гигантскую скульптуру непросто, и производственный цикл очень длинный. Но когда я смотрю на готовый продукт после всего процесса создания, я испытываю особое чувство гордости», — пояснил Цю Цицзин.

Главной эмоцией, которую должны испытать гости импровизированного музея, художник называет «шок от увиденного». Своими работами он стремится напомнить современному обществу о традиционных китайских ценностях.