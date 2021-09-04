Кабмин одобрил выделение около 2 млрд рублей на создание ПЦР-центров

Москва, 4 сентября. Правительство РФ одобрило выделение порядка 2 млрд рублей на создание ПЦР-центров в крупных городах страны. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Деньги также будут направлены также на создание лабораторий для ускоренной диагностики инфекций и дооснащение санитарного контроля на пунктах пропуска через границу.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — отмечается в решении Правительства России.

Соответствующий проект обеспечит создание в российских субъектах специализированных центров секвенирования, а также комплекса лабораторных учреждений для проведения ускоренной диагностики заболевания различными инфекциями на базе федеральных бюджетных медицинских организаций.