Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 15:26
15:23
Происшествия
Подозреваемый в педофилии самарец сам выкопал могилу и нанес себе удар ножом
15:23
Происшествия
Мать и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске
15:22
Общество
Звезда трилогии «Шугалей» Кирилл Полухин рассказал о работе над главной ролью
15:22
Спорт
Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит ЧМ по художественной гимнастике
15:20
Политика
Востоковед Вородин объяснил, почему талибы заявляют о захвате провинции Панджшер
15:18
Политика
Венгрия потребовала не превращать ЕС в "Соединенные Штаты Европы"
15:17
Спорт
Тхэквондист Зайнутдин Атаев принес России бронзу на Паралимпиаде в Токио
15:12
Общество
Доктор Мясников развеял распространенный миф о витаминах
15:07
Общество
Потеря обоняния и вкуса все реже встречаются у пациентов с коронавирусом
15:05
Общество
Ушел из жизни глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков
Все новости

Кабмин одобрил выделение около 2 млрд рублей на создание ПЦР-центров

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 14:44
Экономика
Кабмин одобрил выделение около 2 млрд рублей на создание ПЦР-центров
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 4 сентября. Правительство РФ одобрило выделение порядка 2 млрд рублей на создание ПЦР-центров в крупных городах страны. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Деньги также будут направлены также на создание лабораторий для ускоренной диагностики инфекций и дооснащение санитарного контроля на пунктах пропуска через границу.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — отмечается в решении Правительства России.

Соответствующий проект обеспечит создание в российских субъектах специализированных центров секвенирования, а также комплекса лабораторных учреждений для проведения ускоренной диагностики заболевания различными инфекциями на базе федеральных бюджетных медицинских организаций.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Кабмин одобрил выделение около 2 млрд рублей на создание ПЦР-центров
кабмин лаборатории пцр-центры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru