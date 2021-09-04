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Глава Якутии оценил перспективы региона на IT-рынке

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 14:40
Экономика
Глава Якутии оценил перспективы региона на IT-рынке
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Владивосток, 4 сентября. Сегмент информационных технологий активно развивается на территории Якутии, отмечает глава Якутии Айсен Николаев.

Если несколько лет назад Республика Саха находилась на 20-м месте по уровню развития IT-сектора, то сейчас она расположилась в десятке лучших российских субъектов по данному показателю. Айсен Николаев рассказал об этом «ФедералПресс» в ходе Восточного экономического форума.

Согласно его словам, в Якутии стартовали многие организации, которые впоследствии стали ключевыми игроками глобального рынка, обладающими большой капитализацией. По этой причине у субъекта имеется множество перспектив.

По оценкам Николаева, в регионе в настоящее время задействовано около 1,5 тыс. граждан, но план состоит в том, чтобы увеличить число заинтересованных в этой сфере до 10 тыс. человек. Глава Якутии указывает, что в республике есть необходимая база и стимулы для стремительного развития IT-индустрии.

Айсен Николаев также подчеркнул во время ВЭФ, что Якутия — единственный субъект РФ на Дальнем Востоке с растущим населением.

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якутия николаев IT-индустрия вэф-2021
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