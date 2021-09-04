Подозреваемого в хищении 1,5 млн рублей из банка задержали в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 сентября. Правоохранители задержали грабителя отделения крупного банка в Кудрово, добычей которого стали около 1,5 миллиона рублей.

Инцидент произошел в минувший четверг, 2 сентября. Налетчик зашел в здание банка с предметом, похожим на пистолет. Угрожая кассиру, мужчина попросил отдать ему все деньги. При себе у него также находилась граната.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий 4 сентября полицейскими задержан подозреваемый в совершении ограбления», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Личность грабителя установили. Им оказался 56-летний житель Новгородской области. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержание. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения. В случае признания его виновным, мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое 14-летних подростков из Красноярска помогли задержать злоумышленника, который ограбил пожилого местного жителя.