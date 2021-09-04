Востоковед Вородин объяснил, почему талибы заявляют о захвате провинции Панджшер

Установление тотального контроля над Афганистаном является жизненно важной целью для талибов (участники движения «Талибан»1 — террористической организации, запрещенной в РФ), иначе сопротивление им может сильно разрастись. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и востоковед Дмитрий Вородин.

После захвата 15 августа талибами Кабула единственной провинцией Афганистана, не склонившей голову перед террористами, оказался Панджшер. Именно там окопались остатки правительственных войск и примкнувшие к ним повстанцы во главе с Ахмадом Масудом. Также в Панджшере скрывался вице-президент Афганистана Амрулла Салех. «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) пошел в атаку на мятежный регион и в ночь на 4 сентября объявил об его «освобождении» — согласно официальному сообщению представителя талибов Билала Карими, все бойцы «Фронта сопротивления» захвачены в плен, а его лидеры бежали. Те в свою очередь опровергают захват Панджшера террористами — Салех заявил, что никуда не сбежал, а оборона провинции продолжается.

«Для талибов важно как можно скорее задавить очаг сопротивления в Панджшере, не дать ему разрастись, притянуть к себе другие антиталибские группировки, — подчеркнул Вородин. — Поэтому они будут говорить о взятии Панджшера под свой полный контроль, даже если это не на 100% именно так. В свою очередь лидерам сопротивления жизненно необходимо дать понять, что они еще сражаются, поэтому они до последнего будут утверждать, что Панджшер не сдался. Его падение будет иметь не только военно-политическое, но и моральное значение».

Политолог также объяснил, почему провалились переговоры между талибами и повстанцами.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Yaqoub Azord

«Одна из причин, о которой говорили представители Фронта национального сопротивления Афганистана, — то, что «Талибан» делал Ахмаду Масуду предложения «личного характера»: обещали должность в новом правительстве, а также защиту его имущества в Кабуле. Однако, согласно заявлениям лидеров сопротивления, подобные предложения неприемлемы: они стремятся решать фундаментальные проблемы, стоящие перед страной, и не жаждут должностей в новом правительстве. И личного имущества у Ахмада Масуда в Кабуле нет, как не было и у его легендарного отца — Ахмад Шаха Масуда, «Панджшерского льва», — заявил востоковед.

Эксперт также оценил численность повстанческих войск. По его словам, упоминаемая лидерами сопротивления цифра в десять тысяч человек приблизительна. Собеседник ФАН подчеркнул, что панджшерцам выгодно представлять, что на их стороне сражается множество людей, в то время как талибы предпринимают попытки представить дело так, что их противник — немногочисленный и скоро прекратит сопротивление.

Вородин объяснил, почему единственной не захваченной талибами провинцией стал именно Панджшер: дело в том, что на территории Панджшерской долины находятся удобные перевалы, ведущие из южных провинций Афганистана в северные. Он отметил, что сложная горно-речная местность обеспечивает прекрасные естественные убежища на случай военных действий, а долина является по сути неприступной крепостью, идеальной ареной для партизанской войны.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Keystone Press Agency / Hussain Ali

«Именно в Панджшерском ущелье Ахмад Шах Масуд в середине 1970-х создал очаг сопротивления правящему режиму Мухаммада Дауда. Во время Афганской войны 1979-1989 гг. с участием СССР Панджшерская долина вновь стала оплотом Масуда, он создал там фактически государство в государстве. Ни революции, ни иные потрясения не способны были повлиять на многовековой уклад жизни в Панджшерском ущелье. Бюджет государства Масуда складывался во многом за счет залежей лазурита в провинции Бадахшан и изумрудных копий в самом Панджшере. Также среди природных богатств упоминается литий», — рассказал политолог.

Он напомнил, что эта провинция не была взята ни военными силами Демократической республики Афганистан, ни частями советской 40-й армии. А в 1990-е годы эта провинция стала важнейшим центром антиталибского сопротивления, одной из главных территорий «Северного альянса».

«Сегодня сын Ахмад Шаха Масуда, Ахмад Масуд, не имеет столько личных заслуг, как его легендарный отец, — заметил собеседник ФАН. — Ему выданы многочисленные «авансы», но ему предстоит доказать свой авторитет в условиях, когда, например, Пентагон заявил, что не будет оказывать поддержку антиталибским силам. Впрочем, возможно, это не что иное, как трезвая оценка сил Панджшерского сопротивления».

Ранее Дмитрий Вородин объяснил, какое наказание может ждать женщин, вышедших в Кабуле на митинг против политики «Талибана».

1 Организация запрещена на территории РФ.