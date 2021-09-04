MW: российский Ка-52 «Аллигатор» возглавил рейтинг самых опасных вертолетов в мире

Вашингтон, 4 сентября. Рейтинг самых опасных вертолетов в мире возглавило российское ударное воздушное судно Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщили аналитики из США.

Обозреватели американского издания Military Watch в своем материале пишут, что в пятерке лучших вертолетов российская техника занимает сразу три позиции. Как передает «ПолитРоссия», помимо «Аллигатора» в список попали Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-24.

«Ка-52 могут переносить оружие, не типичное для ударного вертолета, в том числе крылатые ракеты Х-31, а также ракеты «Атака» и «Вихрь», способные пробивать до 950 мм и 1000 мм брони соответственно», — отметили эксперты.

Журналисты подчеркнули, что Россия является единственной страной, которая способна производить более одного вида тяжелых ударных вертолетов высокого качества. Аналитики отнесли к ним Ми-28НМ, который несет на себе до 80 неуправляемых ракет, позволяющие эффективно поражать бронетехнику и пехоту противника.

Третьим воздушным аппаратом из России в рейтинге оказался Ми-24, который эксперты называют самым грозным ударным вертолетом эпохи холодной войны. Другие два места в списке представляют американский AH-64E Apache и китайский Z-10M.

Ранее сообщалось, что корабельный многоцелевой вертолет MH-60S Военно-морских сил США потерпел крушение у побережья Сан-Диего в штате Калифорния. Аппарат упал в воду в 110 километрах от берега Сан-Диего.