Российским летчикам вручили кубок победителей конкурса «Авиадартс» на АрМИ-2021

Рязань, 4 сентября. Российские военные летчики победили в конкурсе «Авиадартс» в рамках АрМИ-2021, установив несколько рекордов.

В сообщении пресс-центра соревнований говорится, что на аэродроме Дягилево в Рязанской области состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса «Авиадартс-2021». Начальник боевой подготовки ВКС России генерал-майор Павел Молчанов заявил, что пилоты установили четыре новых рекорда. Из них два принадлежат российскими летчиками и по одному экипажам Белоруссии и Китая.

«Хочу подчеркнуть, что российская команда, которая в очередной раз выиграла главный кубок конкурса, представлена была молодыми летчиками», — рассказал он.

Всего в соревнованиях участвовали около 60 экипажей из России, Белоруссии и КНР, которые соревновались в визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации и ряде других дисциплин.

Ранее китайский генерал Ван Чжопин заявил, что летчики ВВС Народно-освободительной армии КНР многому научились благодаря конкурсу «Авиадартс». По его словам, такие состязания способствуют укреплению взаимодействия между странами в оборонной сфере.