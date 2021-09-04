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В Литве приняли проект строительства забора на границе с Белоруссией в два этапа
Политика
В Литве приняли проект строительства забора на границе с Белоруссией в два этапа
wikipedia.org  /  Marcin Białek/CC BY-SA 3.0

Вильнюс, 4 сентября. Власти Литвы планируют приступить к строительству заграждения на границе с Белоруссией в середине текущего месяца.

Соответствующее решение было принято сегодня, 4 сентября на заседании правительственной комиссии по надзору за реализацией проекта во главе с премьером Ингридой Шимоните.

«Первый этап по строительству заграждения на наиболее проблемном участке протяженностью около 100 км в районе города Друскининкай начнется в середине сентября», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Стоит отметить, что власти республики планируют укрепить около 500 километров границы. Протяженность пограничной зоны с Белоруссией составляет около 680 километров.

Миграционный кризис на территории прибалтийской страны усилился в этом году. Всего за несколько месяцев с территории соседней Белоруссии в Литву проникли более 4000 вынужденных переселенцев.

Ранее стало известно, что польские военные укрепили границу с Белоруссией колючей проволокой. Таким образом Варшава хочет усложнить мигрантам путь в страну.

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белоруссия забор литва
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