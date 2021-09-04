В «Спартаке» заявили, что Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства

Москва, 4 сентября. Португальский наставник московского футбольного клуба «Спартак» Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства и не уходит с занимаемого поста.

В пресс-службе красно-белых подчеркнули, что португальский специалист не собирается покидать свой пост, ему доверяет руководство клуба.

«Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», — передает ТАСС слова руководителя пресс-службы московского клуба Дмитрия Зеленова.

Ранее сообщалось, что боссы «Спартака» встречались с экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Позднее Зеленов и Черчесов заявили о том, что это информация не соответствует действительности.

Витория возглавил «Спартак» в конце весны текущего года, сменив на этом посту немецкого тренера Доменико Тедеско. Под руководством нового тренера красно-белые в восьми матчах сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) потерпели пять поражений, одержали две победы. На данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице.