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Николай Цискаридзе провел отпуск в компании молодых парней в Грузии
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе провел отпуск в компании молодых парней в Грузии
Prt Scr youtube.com  /  @ещёнепознер

Тбилиси, 4 сентября. Николай Цискаридзе провел отпуск в компании молодых артистов балета. Все лето бывший премьер Большого театра путешествовал по Грузии.

Время театральных каникул известный хореограф провел в компании своих подопечных. Танцовщики балета посетили практически все достопримечательности Грузии. Во время путешествия артист активно делился публикациями, не скрывая своей компании. В последний день каникул Цискаридзе опубликовал трогательный пост, в котором поблагодарил всех за проведенное вместе время.

Судя по фотографиям и видео, артист получил истинное удовольствие, отдыхая в компании своих учеников. Одну из публикаций артист балета посвятил 80-летию известного писателя Сергея Довлатова.

«Народ сам знает, что ему любить и кого почитать, оттого эта любовь самая честная — ее невозможно подделать, скопировать и оспорить», — слова артиста приводит издание «Дни.ру».

Ранее в Сети активно обсуждали «волочковский» шпагат, на который сел Николай Цискаридзе во время отдыха на море. Пост хореограф опубликовал в своем Instagram-аккаунте. В публикации он отметил, что перед отпуском наказал своим ученикам заниматься и не лениться, несмотря на каникулы.

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отдых цискаридзе балет
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