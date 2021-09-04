Николай Цискаридзе провел отпуск в компании молодых парней в Грузии

Тбилиси, 4 сентября. Николай Цискаридзе провел отпуск в компании молодых артистов балета. Все лето бывший премьер Большого театра путешествовал по Грузии.

Время театральных каникул известный хореограф провел в компании своих подопечных. Танцовщики балета посетили практически все достопримечательности Грузии. Во время путешествия артист активно делился публикациями, не скрывая своей компании. В последний день каникул Цискаридзе опубликовал трогательный пост, в котором поблагодарил всех за проведенное вместе время.

Судя по фотографиям и видео, артист получил истинное удовольствие, отдыхая в компании своих учеников. Одну из публикаций артист балета посвятил 80-летию известного писателя Сергея Довлатова.

«Народ сам знает, что ему любить и кого почитать, оттого эта любовь самая честная — ее невозможно подделать, скопировать и оспорить», — слова артиста приводит издание «Дни.ру».

Ранее в Сети активно обсуждали «волочковский» шпагат, на который сел Николай Цискаридзе во время отдыха на море. Пост хореограф опубликовал в своем Instagram-аккаунте. В публикации он отметил, что перед отпуском наказал своим ученикам заниматься и не лениться, несмотря на каникулы.