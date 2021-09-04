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Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золото по стрельбе из лука в Токио
Спорт
Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золото по стрельбе из лука в Токио
Global Look Press

Токио, 4 сентября. Российские лучники Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов выиграли золотые медали Паралимпийских игр в Токио.

Спортсмены принимали участие в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В финале они победили команду Италии со счетом 5-4.

Сборная России 3 сентября опустилась на четвертую позицию в медальном зачете летних Паралимпийских игр. Российские паралимпийцы завоевали десять медалей в десятый соревновательный день 16-х Игр в Токио.

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паралимпиада золото стрельба из лука
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